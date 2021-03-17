20200810中天新聞 逆轉！萬華房仲刺殺運將 竟是預謀「情殺」

北市萬華區去年4月發生一起當街殺人案，于姓房仲持藍波刀瘋狂砍殺林姓計程車司機18刀，林男最後傷重不治。原以為是隨機殺人案，追查才發現于男是替女同事出氣而預謀殺人，于男被依殺人罪起訴。如今此案再爆內幕，當時受傷運將被送往和平醫院，但值班骨科醫師竟不在醫院，急叩也不回，24小時後才現身，是否涉及延誤救治，讓原本的殺人案演變成醫療疏失致死案，有待繼續追查。

去年4月11日晚間11點多，57歲于姓房仲持30公分長的藍波刀，在萬華莒光路對44歲林姓計程車司機猛刺18刀。林男當時被送往和平醫院急救，延至7月6日宣告不治。

兇嫌于男原本供稱是心情不佳隨機殺人，但檢警追查發現，竟是一名已婚的江姓女同事，向于男抱怨林姓運將是恐怖情人，為了替好友出氣，于男在計程車安裝GPS追蹤器，掌握林男行蹤預謀行兇。

不過此案竟傳出還有內幕！據《鏡週刊》報導，審理此案的北院向和平醫院函調林男急救紀錄，赫然發現當天骨科值班醫師陳信彰不在院內，醫院多次急叩，陳信彰均表明無法前來處理，最後院方決定暫時不替林開刀，先進加護病房照護。

究竟是否涉及醫療疏失？聯合醫院和平婦幼院區醫務長陳重榮回應，骨科值班是次專科，可以不用第一時間趕回，沒有蹺班問題；此外，聯醫已將林男急診紀錄送交北院，全案交由司法審理，不便多做說明。

(中時新聞網)