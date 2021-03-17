蘇花公路昨發生重大車禍，一輛遊覽車在東澳路段下坡彎道失控撞山壁，造成6死39傷，交通部初步勘查，事故點非線形不良或易肇事路段，遊覽車車籍與定檢也符合規定，但要持續檢視道路設計及大客車定檢機制是否有要再精進之處。另進入綜合規劃的「蘇花公路安全提升計畫」，預計2030年完工，交通部長林佳龍表示將加速辦理。

林佳龍2019年提出以「蘇花安」補足蘇花改未改善路段，改善東部聯外交通，本次肇事路段（東澳－南澳段）非易落石坍方路段，所以未納入蘇花改。現正進行綜合規劃的「蘇花安」，則將該路段納入。

交通部指出，蘇花安的可行性研究於2019年底獲行政院核定後，目前辦理綜合規劃，目前完成2場議題座談及1次環境諮詢座談（分3場），後續將再辦理2場環境議題座談及1次環境諮詢座談，聽取專家學者及民間團體意見。綜規期中報告甫於今年3月5日辦理審查，預計4月審核通過後進入期末報告撰寫階段，後年完成綜合規劃、環評及建設計畫報核，總經費約550億元，預計2030年完工。

昨日事故發生後，交通部公路總局即成立應變小組，派員赴各醫院探視傷患，並要求遊覽車業者妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，今將前往該公司全面安全查核，同時輔導強化該公司人車安全管理措施。

此外，交通部運研所參採其他國家針對無站位設計、行駛高速公路或非屬地區運輸的大客車，規定4歲以上乘客須使用安全帶之法規，交通部也研修「道路交通管理處罰條例」增訂了處罰規定，立法院交通委員會業於2017年底審查完竣，並交付院會二、三讀，惟因屆期不連續未完成三讀修正，交通部預計於今年4月底前重新以原審查完竣版本，函報請行政院核轉立法院審議。

(中時 )