大陸禁止台灣鳳梨進口後，是否會有更多的台灣水果被列入黑名單？大陸國台辦發言人朱鳳蓮拿自己名字開玩笑，「網上看到流傳一個跟我的名字有關的一個段子啊，轉發量還挺大」。朱鳳蓮表示，這需要由大陸的主管部門依據相關的規定和標準來決定。

大陸國台辦今天舉行例行記者會，鳳梨成為熱門提問之一。台媒關切，繼鳳梨之後，會不會有愈來愈多的台灣水果被大陸禁止進口？

朱鳳蓮先是拿自己的名字開玩笑：「前段時間，我在網上看到流傳一個跟我的名字有關的一個段子啊，我相信大家也都看到了，轉發量還挺大的。」

據了解，大陸網友創作的段子內容為：「大陸先是禁了台灣的豬肉製品，接著是台灣鳳梨，台灣蓮霧也岌岌可危，剛好是朱鳳蓮名字的諧音，似乎成為大陸對台工作的終極密碼。」

朱鳳蓮認為，這反映出一方面，網民們是高度的關注兩岸關係，另一方面，也高度的關注農產品安全和生態的安全。是否暫停台灣鳳梨製品以及一些其他的農產品輸入大陸，由主管部門依據大陸相關的規定和標準來決定。

(中時 )