世界前三大，同時也是亞洲最大服裝業者日本迅銷（Fast Retailing）表示，由於緬甸軍事政變所引發的暴動，有兩家當地上游供應商，不幸遭到縱火因而受損。

旗下有Uniqlo等知名品牌的日本迅銷指出，14日有兩家緬甸服裝製造工廠發生大火。所幸，當時工廠沒有營業，也沒有傷亡傳出。

迅銷坦承，因目前緬甸政局不穩，也影響到自己服飾產品生產與原定交貨時程。

已延燒一個半月的緬甸軍事政變，讓當地外資苦不勘言。故有些外國公司乾脆全面暫停在緬甸的業務，藉此施壓軍方政府，以期社會暴動亂象可早日平息。

前陣子，若不是部分正義團體持續不斷地抗議，日本酒商麒麟（Kirin）也不會這麼快地與緬甸當地一家軍方色彩濃厚的公司，立馬劃清商業界線。

迅銷補充，非常關心緬甸目前局勢，並已開始接觸一些國際組織，包括聯合國所屬機構與非營利組織NPO等。

不過，17日迅銷股價卻開低走高，一度從開跌0.06%，攀升上漲近0.9%。

(時報資訊)