2021智慧城市展虛實整合展將於3月23~26日舉辦，國內二大保全龍頭之一的中保科(9917)規畫五大場域參與展出，新保(9925)此回則因考量疫情及時程太趕未能參加，不過，仍將積極拓展新保智慧家市占率。

中保此次參與智慧城市展，以「永續、綠能」為目標，期許建構跟環境永續共存發展的「智慧城市」為願景，透過物聯網整合經驗轉移到智慧城市解決方案，展覽區規畫五大場域「智慧城市」、「智慧工程」、「智慧防災」、「智慧商辦」、「智慧社區」、實景呈現近50個智慧應用，展示中保科技集團整合與創新智慧服務如何走進民眾生活的食醫住行服務。

中保科技集團展出五大重點，包括智慧城市區/智慧城市整合專家，現場直擊AI科技執法；50年不壞的星生方案綠屋頂/最多效益的綠屋頂解決方案；智慧工程/工地酒測上路，中保科技助營造業者打造安全工安環境；智慧防災/運用物聯網設備24小時智慧監控；「防火三寶」(時尚滅火器、防毒面罩、防火毯)助民眾爭取黃金救命時間。

新保指出，今年目標是從傳統的安全保障服務轉進安心照護及智慧生活，並將研究科技保全應用及企業數位轉型，將以SKS＋PLUS科技保全服務展開新貌，透過跨業跨界、跨虛實，以客戶的需求出發，結合科技創新、團隊分工協作提升效能，提供給客戶更好更便利的智慧生活。

新保說，餐飲業受到疫情影響，外送平台崛起，產業實體與虛擬通路的界線逐漸模糊，正改變消費者的購物型態，以AIOT(人工智慧結合物聯網)為目標，自2019年開始與肚肚進行策略聯盟，共同建構餐飲智慧平台，幫助店家串連線上、線下服務，以及雲端資料整合，目標成為智慧餐飲服務鏈的第一龍頭，搶佔國際市場新商機。

(時報資訊)