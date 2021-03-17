環球晶(6488)連續3年賺逾3個股本，外資出具最新報告，給予「買進」評等，目標價由850元上調到900元。環球晶公開收購德國世創（Siltronic）股份一案在3月4日宣布收購期滿，取得70.27%股權，預計下半年完成交割，環球晶在完成收購後將成為全球第2大矽晶圓廠。市場憂心反托拉斯的干擾議題，但外資對此反而持較正面看法，主要因素：一、即使透過合併，環球晶的市占還是低於龍頭信越（ShinEtsu），而且就供應的集中度來看，矽晶圓仍低於記憶體和CPU等。二、矽晶圓的技術門檻相對較低，併購並不會阻止其他的競爭者參與。

據估計，環球晶完成收購世創後，矽晶圓總產能將增加近1倍，營收增加約75%，市占率可望攀高至26.7%，將超越日本勝高（SUMCO）的21.9%，由全球排名第3躍居第2大矽晶圓廠，僅次於龍頭信越（ShinEtsu）的29.4%。

外資指出，矽晶圓廠的擴張在經歷了過去幾年的資本支出後，今明兩年會趨緩，預估今年12吋矽晶圓供給成長會降到4%，相較2018~2020年的6~11%為低。預計今年下半年將呈供需趨緊，而明年矽晶圓將潛在漲價的可能。

環球晶去年合併營收553.59億元，雖受新台幣強勢升值影響，致全年營收較2019年微減4.71%，但若以美元計算，2020年全年營收與2019年相近，僅略減0.26%。環球晶去年營業毛利205.68億元；營業毛利率為37.2%，年減2.1%；營業利益152.87億元；營業利益為27.6%，年減3.2%。

環球晶表示，2020年全球經濟受疫情衝擊，但環球晶營收及出貨量仍逐季成長，無懼逆風。2020全年營收、營業毛利、營業利益、稅前盈餘、稅後純益和每股純益為歷史第三高。

(時報資訊)