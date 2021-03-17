信錦(1582)併購擴大產品線及業務項目，成果可望自今年開始展現，在整併綜效逐步發酵下，信錦董事長陳秋郎表示，今年營運可望維持成長趨勢，營收及獲利都會比去年好，全年合併營收可望較去年兩位數成長，獲利可望再創歷史新高，明年的配息也會比今年好。

Monitor及TV市場趨於飽和，零組件廠競爭激烈，信錦自3年前啟動入股併購策略擴大產品線及業務，公司陸續於2019年入主鎂鋁合金壓鑄廠敬得科技、2020年底取得NB軸承與散熱元件廠陸合企業70%股權，補強信錦企業小型軸承與精密沖壓件的研發製造能力，隨著整併效益發酵，成為公司業績成長新動能。

信錦表示，信錦、敬得與陸合等三家公司的結合，彼此不僅具垂直整合的製程生產利益，亦具有業務行銷與產品應用的水平擴充綜效，在資源整合與平台共享之下，集團產品應用已從顯示器產業，延伸至各式3C應用、5G相關零組件、健身器材、電動車及其他潛在成長性的應用。

信錦2020年合併營業收入為96.6億元，年增13%，營業毛利為25.4億元，年成長12.14%，合併毛利率約26%，營業利益為15.3億元，年成長20%，受匯兌損失影響，稅前盈餘約15億元，歸屬母公司稅後盈餘約9.65億元，年成長3%，每股盈餘約7.81元，創下上市後新高紀錄。

陳秋郎指出，敬得經過一年的調整，營運已漸入佳境，今年會看到貢獻，陸合目前亦與信錦進行整併調整，兩家公司的整併效益可望陸續顯現，今年合併營收可望較去年兩位數成長，獲利可望再創歷史新高；法人預估，信錦今年合併營收可望挑戰105億元到110億元。

為因應客戶需求，信錦在越南建置新廠，新廠預計今年底完成土建，並於明年第1季開始投產，信錦蘇州廠及福清廠區也將進行產線去瓶頸，以提升廠區生產效率，信錦預估，今年資本支出約6億元，其中5億元為越南廠區投資。

考量公司業務穩定成長，且財務體質良好，信錦期望現金股息至少年成長6%以回饋股東，由於2020年營運表現優於預期，信錦董事會通過每股配發5元現金股息，較去年每股配息4.5元現金股息年成長11%、股利配發率約64%，以3月16日收盤價87.2元計算，殖息率約5.73%，陳秋郎表示，明年配息可望優於今年。

(時報資訊)