如今隨著網路服務的發達進展，許多新品資訊都可能在正式發表前先被曝光！近日，Google就因為失手曝光了多款未發表新機，成為焦點。過去這樣的消息多是專職的爆料達人、或是熟知特定事務內情的消息人士所曝光。而這一次，事先走漏消息的則是Google。

首先來更新補充一下背景知識。Google向來都會跟隨新手機的發表，在Google Developers網站更新最新支援ARCore的設備。在最近的更新中，Google一口氣新增了23款新設備，但其中竟然有11款還沒有正式發表的新手機。期待手機新品的消費者，可說好好過了癮！

根據《9to5google》網站的紀錄，這些還沒有發表就被Google曝光的新手機，包含了Asus Zenfone 8 Flip、LG Stylo 7、Motorola moto g(100)、Oppo Reno 5 A、Oppo Reno 5 Pro+ 5G Bosch、realme 8 Pro、Samsung A52 4G、Samsung A72 4G、Samsung A82 5G、TCL 20 Pro 5G、ZTE Z6650S。另外當然也不出所料，在發現這個錯誤之後，Google很迅速地又更新了官網，將這些設備都給移除，還將部分已正式發表的手機，例如moto g(10)、moto g(30)也都移除了，可說是欲蓋彌彰。

外媒紀錄了Google Developers網站意外曝光了11款未發表新手機名稱。（摘自9to5google）

在Google意外曝光的未發表新手機中，包含三款三星手機。三星也已經公布將會在3月17日晚間舉辦線上新品發表會，當前業界預估Galaxy A52 5G以及Galaxy A72有滿大機會在場中登場，而Galaxy A82是否也會登場，相關訊息就比較少。另外，更值得一看，曝光的新機中還有華碩ZenFone 8 Flip，從名稱來看它很有可能也搭載了翻轉式鏡能，來作為ZenFone 7系列的接班人。而過去華碩並沒有在ZenFone 6/ZenFone 7這兩代使用「Flip」的名稱來代表翻轉式相機的元素。有此新名出現，也有一點暗示或許ZenFone 8除了ZenFone 8 Flip之外，還可能同時有未搭載翻轉式鏡頭的新款式，令人相當期待。

(科技)