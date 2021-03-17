隨著科技越來越發達，修圖技術也越來越進步，網路上很多都是不可信的，南韓更是出現一名22歲網紅Rui，突然自爆自己的臉部五官全是電腦捏出來的，只有聲音、髮型和身材是真的，頓時在網路上掀起熱議，同時也不禁讚嘆現在科技的進步。

Rui打著「虛擬YouTuber」的名號，透過翻唱歌曲走紅，她不僅長相甜美，歌聲也清亮療癒人心，在網路上累積不少人氣，但從一開始她就強調，自己都外貌都是由AI打造，全是假的，當時就曾受到討論，許多人都訝異看起來毫無破綻。

2月Rui再度提到自己是「一個使用AI製作的的虛擬人」，相關議題又浮出水面，事實上，日前接受採訪她就曾透露，自己原本是練習生，但她對本身的外貌很沒自信，加上南韓又是高度注重外貌的社會，因此才決定用這種方式成為網紅，減少在舞台時的緊張感，同時也增加自信。

Rui的臉蛋是透過電腦數據，再經過AI學習，組成讓人有好感的臉孔，她坦言，自己只有聲音、髮型和頸部以下是真的，由於不只是YouTube頻道，Rui也時常在IG發出出遊美照，因此不少粉絲都大呼不可思議，她的模樣看起來就像是真實存在。

(中時新聞網)