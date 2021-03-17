蘇花公路16日發生遊覽車事故造成傷亡，交通部長林佳龍第一時間趕往宜蘭慰問，17日則於晨會研商精進蘇花公路及遊覽車安全改善計畫。

交通部官員表示，初步勘查，事故點雖非線形不良或易肇事路段，遊覽車之車籍與定檢尚符規定，不過林佳龍指示公路總局會同觀光局，持續配合檢警調查釐清事故成因，檢視道路設計及大客車定檢機制是否有須精進之處，另加速辦理現正綜規中的「蘇花公路安全提升計畫」。

官員說，林佳龍上任後，即提出高鐵延伸宜蘭、打造東部快鐵、以「蘇花安」補足蘇花改未改善路段等三大建設，改善東部聯外交通。本次肇事路段（東澳-南澳段）非易落石坍方路段，故未納入蘇花改，但仍進行14處彎道改善優化。現正進行綜合規劃之「蘇花安」，則終於將該路段納入，並包括蘇花公路尚未改善之東澳至南澳全段、及大清水至崇德路段等長期改善工程。

官員指出，蘇花安的可行性研究於2019年底獲行政院核定後，目前辦理綜合規劃，目前完成2場議題座談及1次環境諮詢座談（分3場），後續將再辦理2場環境議題座談及1次環境諮詢座談，聽取專家學者及民間團體意見。

官員說，綜規期中報告甫於今年3月5日辦理審查，預計4月審核通過後進入期末報告撰寫階段，後年完成綜合規劃、環評及建設計畫報核，總經費約550億元，預計2030年完工。

(工商 )