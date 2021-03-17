行政院上周拍板房地合一稅2.0修法，最快本會期有望三讀通過，不過房地合一稅2.0仍未訂定日出時間。財長蘇建榮17日在立院財政委員會業務報告備詢時指出，日出時間應該是2016年之後，但要考慮許多情況，不希望造成拋售潮，實際時機還是要行政院內部討論後，由行政院制訂。

綠營立委沈發惠質詢時則指出，在正式定案之前，日出條款不宜對外說明，但財政部應該已經想清楚整個日出時間，只剩最後的條件待行政院討論。蘇建榮表示認同：「已經想清楚了。」

對於房市發展，蘇建榮認為要讓市場健全，壓抑短期投機炒作情況，以免房價泡沫化對金融市場產生不良影響，同時兼顧居住正義。

所謂房地合一稅2.0政策為境內個人若轉賣符合條件的預售屋、成屋，都必須在移轉登記後30天內申報繳稅，若持有兩年內出售不動產須課徵45％所得稅率、二到五年內出售為35％、五到十年為20％，十年以上一律為15％，若為自住屋可適用重購退稅與自住減免優惠。

而房地合一稅2.0也規定，境內法人在十年內皆比照個人稅率，持有十年以上仍為20％，而持有房產為主的未上市櫃公司股權買賣也列入房地合一稅範圍。至於境外自然人、法人皆為兩年內適用45％所得稅率、兩年以上一律為35％。

(工商 )