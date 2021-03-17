財長蘇建榮17日在立院財政委員會業務報告備詢時指出，依照房屋稅條例，地方政府早就可自行採取囤房稅政策，因應當地需求，自住屋或公益出租人適用1.2％房屋稅率、非自住屋為1.5％～3.6％房屋稅率，但我國多數地方政府仍只訂定非自住屋1.5％最低稅率，目前僅台北市、宜蘭縣、連江縣採用差別稅率。

以台北市來說，非自住住家用房屋稅率，持有2戶以內，每戶課徵2.4％稅率，3戶以上每戶課徵3.6％稅率；宜蘭縣則是持有2戶以下課徵稅率1.5％，3～7戶課徵2％稅率，8戶以上課徵3.6％稅率；連江縣則是2戶以內課徵1.6％稅率，3戶以上2％。

桃園市則是調高非自住住家用房屋的門檻稅率，從法定稅率1.5％提高至2.4％；新竹縣稅率則是1.6％。至於其他縣市包括新北市、台中市、台南市、高雄市等，目前囤房稅都是採最低門檻稅率1.5％，沒有差別稅率。

蘇建榮也強調，囤房稅效益到底有多少尚待評估，台北市2014年提高房屋評定現值2.6倍、提高房屋稅率，等於是推動台北市的囤房稅，但北市至今房價也未見趨緩，顯然囤房稅政策利弊還要審慎考慮。

綠營立委吳秉叡質詢時指出，地方政府不想做囤房稅、把壓力丟給中央政府，坦白講就是選票考量，各縣市沒人想當壞人、提高稅負引起民怨，但稅率是全國一體適用，還是要考慮到地區差異，像是台北市一棟80坪房屋動輒破億元，但台東縣可能要十棟才會破億元，各地方差異仍要考慮。

綠營立委沈發惠則認為，若要追求居住正義，地方政府應先行訂出囤房稅率，不能只是喊口號。

(工商 )