歐盟正在醞釀就新疆人權問題制裁中國官員，中國駐歐盟使團團長張明16日表示，「制裁是對抗行為」，若有人執意對抗，中方「別無選擇，惟有奉陪」。

中新社報導，張明16日出席歐洲政策中心舉辦的「60分鐘吹風會」，線上回答了有關「歐盟準備就新疆人權問題制裁中國官員」的問題。

他重申，新疆面臨的問題是反恐、去極端化、反分裂的問題，不是人權問題，「從來不存在所謂種族滅絕、強制勞動和宗教壓迫」。

他說，制裁是對抗行為，「基於謊言搞制裁，只能理解為蓄意損害中國人民的安全和發展利益」。

他說，中方希望對話，不希望對抗，請歐方三思而行；「若有人執意要搞對抗，責任所在，不敢有負國民，別無選擇，惟有奉陪」。

法新社報導，歐盟擬擴大一項違反人權的制裁方案，中國將因為對待新疆維吾爾人及其他穆斯林的惡行，有幾名官員會列入制裁名單。有歐洲外交官員透露，這項建議22日將提交歐盟外長會議。

這項制裁方案也將包括俄羅斯、北韓、厄利垂亞等國的官員，他們因為違反人權問題將被凍結海外資產、面臨簽證禁令。

法國廣播公司（RFI）報導，歐盟還準備在4月採取系列措施，譴責北京通過改變香港選舉制度，掌控剔除民主反對派競選者權利，違反在香港的「一國兩制」的原則。

(中央社)