【蘇花車禍】新店復興里長劉洪珠上午現身 處理傷者轉院事宜 11:062021/03/17 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新店復興里長劉洪珠上午現身。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新店復興里長劉洪珠上午現身 處理傷者轉院事宜 訂閱影音： 中時新聞網 新北市新店區復興里舉辦里民旅遊，16日在蘇花公路發生重大車禍，釀6死39人受傷，今（17）日上午8時30分，復興里長劉洪珠身著帽子、墨鏡、口罩，包裹嚴實步出里辦公室，面對媒體詢問，僅簡短表示要去處理部分傷者轉院回台北的相關事宜。 劉洪珠說，昨天很晚才回來，現在要去醫院，處理部分傷者轉院的事情。隨後劉洪珠接起手機講電話，在兒子護送下坐上新店區公所公務車離開。 萬華運將18刀命案驚爆內幕 和平醫師消失24小時恐涉疏失 蘇花車禍6死 侯友宜探視傷者不捨：這一夜心情很沉重 (中時 ) #處理 #傷者 #轉院 #蘇花公路 #劉洪珠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 受刑人同居證明借錢都找里長 議員促逕遷戶單獨成里 11:282021/03/17 生活 諸慶恩冤案再審 高檢署指派陳佳秀蒞庭爭平反 09:312021/03/17 社會 野生歐陽娜娜迪士尼被攝 無P生圖驚見凸肚、粗腿網卻怒了 11:352021/03/17 娛樂 巴拉圭告急向中國示好 我助洽購疫苗 04:102021/03/17 國際大事 車齡3年 司機有20年駕駛經驗 04:102021/03/17 社會新聞 花蓮解決畜牧水汙染 靠豬牛糞尿發電 04:102021/03/17 地方新聞 比士林夜市還慘 東區地下街空蕩蕩 鐵門直接拉下來還沒人救 11:032021/03/17 房市新訊 民進黨逼陳時中腳踏兩條船 04:102021/03/17 時論廣場 事故地附近 11年前曾奪走26冤魂！踩嘸煞車 遊覽車撞蘇花山壁 6死39傷 04:102021/03/17 焦點要聞 蘇挺促轉會再延3年 藍轟詐欺 04:102021/03/17 政治要聞 蘇花公路6死車禍 侯友宜：遊覽公司要負責 09:152021/03/17 生活 社會熱門新聞 獨／台中獨居男陳屍家中一個月 命案清理師爆警察破門狂嘔吐 - 社會 【蘇花車禍】剎車失靈釀6死？老司機曝致命2關鍵：推頭與壁角 - 社會 【蘇花車禍】初步鑑識曝 遊覽車剎車沒咬死 檔位在N檔 - 社會 故障電梯奪保全命 監視器畫面曝光 - 社會 【蘇花車禍】恩愛火鍋夫妻共赴黃泉 兒悲痛狂捶醫院大門 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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