新店復興里長劉洪珠上午現身 處理傷者轉院事宜

新北市新店區復興里舉辦里民旅遊，16日在蘇花公路發生重大車禍，釀6死39人受傷，今（17）日上午8時30分，復興里長劉洪珠身著帽子、墨鏡、口罩，包裹嚴實步出里辦公室，面對媒體詢問，僅簡短表示要去處理部分傷者轉院回台北的相關事宜。

劉洪珠說，昨天很晚才回來，現在要去醫院，處理部分傷者轉院的事情。隨後劉洪珠接起手機講電話，在兒子護送下坐上新店區公所公務車離開。

(中時 )