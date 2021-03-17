藻礁公投壓力爆表，立法院副院長蔡其昌今接受廣播專訪指出，香港城市大學校長郭位探詢「中國廣核集團」評估在台中蓋核四，台中市長盧秀燕卻說會尊重中央，「香港大學加上中國廠商，盧秀燕的『中央』是哪一個『中央』？」他抨擊，盧秀燕反燃氣、反藻礁蓋三接，對核四又是這種態度，「整天嫁禍人家，搞政治鬥爭，這個就叫小人步、博歹筊」。

值得注意的是，當主持人周玉蔻聽聞蔡其昌指盧秀燕「小人步、博歹筊」，周玉蔻順勢說「這個市長實在是太無能了，你要不要乾脆宣布參選台中市長？」蔡其昌雖解釋「這個跟那個無關」，但也強調「現在大家覺得我可能是候選人之一，我不會否認」，如果自己做得好，就算不宣布人家也會支持。

但針對香港城市大學校長郭位是否曾探詢中國廣核集團評估在台中蓋核四，經查，香港城市大學在消息傳出後，已發聲明駁斥，強調城大或郭位完全沒有參與任何相關討論，也未被探詢相關議題，不知何以被扯上關係。儘管城大已發布聲明，今天這項訊息，仍持續在綠營內部擴大。

為化解藻礁公投壓力，蔡政府近期除要民眾「燃煤」、「三接」二選一，民進黨方面也持續將藻礁公投與重啟核四做連結，意味著只要藻礁公投過關，台灣不僅將繼續大量使用燃煤發電，國民黨可能將推動重啟核四。

面對藻礁公投爭議，蔡其昌今接受廣播主持人周玉蔻專訪。周玉蔻指出，國民黨為了搞重啟核四，現在跑去護藻礁，陰謀被抓到後，又傳出香港城市大學校長郭位找了中國廣核集團，評估要在台中蓋核電廠，結果盧秀燕第一天沒有回答，第二天又說若中央堅持要蓋，她堅決反對，「請問中央是哪個中央？」

對此，蔡其昌回說說，「香港大學加上中國廠商，她的中央會是哪一個中央？」

周玉蔻接著說，台灣現在的缺電危機，就是人為與公投所造就出來，如果這些人為的危機，目標是要恢復核電，中間又跑出中國幫手，是要怎麼辦？蔡其昌表示，盧秀燕不能反對蓋燃氣、反對藻礁區蓋三接，什麼都反，又說要支持綠能，人家當然懷疑你對核四為何有這種態度。

周玉蔻進一步指控，為什麼盧秀燕要卡台中火力電廠的燃氣機組？且現在擁核幫又找了馬英九的好朋友郭位與中國廣核集團合作，評估一旦無法在新北重啟核四，要把核電廠移師到台中，這個訊息已經掀起台中人的憤怒與恐慌。

「其實我很少對盧秀燕生氣的，但看到這個我很生氣。」蔡其昌抨擊，民進黨沒有人說要重啟核四，盧秀燕卻說「中央要蓋我反對」，「用你那張嘴，凹成中央，這不厚道，政治人物不可以這樣。」

周玉蔻接著又說，盧秀燕是醬缸的人，「只是因為她是個女的，大家提防性沒這麼高，好陰險喔！」蔡其昌立刻接話說，盧秀燕整天嫁禍人家，搞政治鬥爭，「鄉下人說這個就叫『小人步、博歹筊」。

聽聞蔡其昌指盧秀燕「小人步、博歹筊」，周玉蔻當場勸進說，「這個市長實在是太無能了，你要不要乾脆宣布參選台中市長？」蔡其昌起初雖回稱「這個跟那個無關」，但當周玉蔻繼續拱說「市長太無能，不應該換一個好市長？」「台中市議員陳世凱現在也都把你的名字寫在背心上」，蔡其昌就順勢說，「現在大家覺得我可能是候選人之一，我不會否認」，如果自己做得好，就算不宣布人家也會支持。

(中時 )