核四公投案將在8月登場，民進黨不斷透過媒體、社群要求新北市長侯友宜表態，侯17日受訪指出，他的立場沒有改變過，沒有能力處理核廢料就不能用核電，中央應該要跟地方一起面對原有存在的問題，共同解決。

侯友宜說，新北面臨最大困境，就是核廢料該何去何從，不管誰主政，核廢料擺在新北，40年過後核一、核二即將停役，這些核廢料還會不會放新北？

侯友宜說，中央有權限處理核廢料，應該要很清楚告訴新北市民，核廢料未來是不要放在新北？又何去何從，核廢料沒有解決，怎麼用核電？

(中時 )