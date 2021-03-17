表現亮眼！2021年最新揭曉的THE世界大學排名以及英國泰晤士高等教育特刊的「2021全球新興經濟體大學評比」，國立暨南國際大學分別排名國立大學裡的第15名與18名。

暨大校長武東星表示，暨大境外生比率全國第一，國際化程度斐然，雖然新冠肺炎疫情肆虐全球，但暨大仍努力推動國際化，包括與美國康乃爾大學、俄亥俄州立大學、伊利諾州立大學、日本早稻田大學、英國倫敦帝國學院、澳洲雪梨大學等等一流學府進行雙聯學位或交換就讀等合作，國際社會愈瞭解台灣各大學的努力，我國就愈易吸引更多優秀國際人才。

除世界排名成績亮眼，暨大也致力協助畢業生就業。校方表示，社工系近三年畢業生考取社工師證照比率達6成，是全國平均的3倍；觀餐系畢業生取得2張以上觀光餐旅相關證照比率亦高達6成以上，是國內餐旅業第一指名網羅招募的優秀人力；諮人系平均考取諮商師證照的比率高達90％，高出平均錄取率6成；師培中心應屆畢業生，考取教師證照比率高達80％，錄取率高出平均的4成，暨大可謂就業保證。

國考表現也突出，無論是中文、公行社工、教政、土木、觀餐系等系所畢業生及校友們，均順利通過高考與普考，成為國內公務體系的中流砥柱，也是國家文官人才的重要搖籃。

學測成績放榜後，大學個人申請將於3月23日至24日報名，暨大擁有國際移動多元管道，校方表示，疫情解封後，可零時差與國外各大學接軌，又具有國際移動力，已是企業愛用的人才。

(中時 )