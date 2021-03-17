IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電(8046)受惠載板需求暢旺及漲價效應帶動，2020年2月自結稅後淨利達3.69億元、年增近2.42倍，每股盈餘（EPS）0.57元。投顧法人認為，南電2月稅後淨利表現略優於預期，看好今年獲利有望挑戰近13年高點

南電股價2月底觸及322.5元、創2006年6月初以來14年9個月高點，隨後拉回至270元附近獲得支撐，再度緩步墊高。今（17）日開高後震盪走揚，最高上漲2.21％、站回300元關卡，早盤維持逾1.5％漲幅。三大法人本周迄今調節賣超573張。

南電因近3月股價飆漲達近1.67倍、達公布注意交易資訊標準，公司依規定公告2021年2月自結合併營收30.67億元、年增30.62％，續創同期新高。稅前獲利4.24億元、年增達2.26倍，稅後淨利3.69億元、年增近2.42倍，每股盈餘0.57元，優於去年同期0.16元。

南電副總暨發言人呂連瑞日前法說會時指出，由於需求仍遠大於供給，今年載板估將持續供不應求，且各類應用對晶片載板需求續增，在電腦、網通及車用電子需求維持高檔助益下，相關電路板應用產品銷售可望淡季不淡，上半年營收及獲利率均可優於去年下半年。

此外，南電於昆山廠建置的高階ABF載板新產能，將自首季陸續投產、預計第二季全數開出，目標達全產全銷、貢獻營收與獲利。同時，將人工智慧導入生產管理，以提升良率與降低生產成本。目標全年毛利率、本業、稅前獲利均逐季成長。

呂連瑞表示，南電去年載板營收貢獻約75％、一般電路板（PCB）約25％，預期今年載板貢獻將超過80％，PCB的高密度連接板（HDI）則從量轉向高質化發展。上半年產能雖沒有顯著增加，但會有「質變」，獲利能力將持平去年第四季、甚至略有提升。

呂連瑞指出，市場預期載板需求持續看旺至2023年，南電去年資本支出73億元，約貢獻約47億元營收，今年資本支出估自80億元起跳，後續亦持續有投資計畫。與南亞承租的桃園蘆竹廠房亦將建置ABF載板，最快第四季投產，預計可新增10～12％產能。

投顧法人表示，南電受產線停工維護影響，2月合併營收月減21.78％，但稅前獲利表現符合預期、稅後獲利則略優於預期，預期首季營收僅季減1％、毛利率估與去年第四季相當，隨著新產能逐步開出，第二季成長動能可望增溫。

由於ABF載板供需預期將吃緊至2023年，投顧法人預期南電受惠供不應求效應，且今年載板占比可望突破8成下，全年獲利將逐季上升、獲利率大幅成長，預期全年營收可望成長近3成、毛利率受惠漲價效應將續升，每股盈餘（EPS）上看9元、挑戰近13年高點。

(時報資訊)