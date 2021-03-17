恆生指數開低35點後，一度最多下殺247點或0.85%，低點至28,780點，但之後便反彈89點至29,117點，重返29,000關卡。目前，恆生指數為29,000.61點，下跌27.08點，跌幅0.09%。國企指數(H股)為11,348.21點，上漲18.78點，漲幅0.17%。

早盤中，部分大型科技網路族群，一度止跌回升。包括，騰訊漲0.9%，阿里巴巴也漲0.09%。

獲招銀國際首評買入的手漲逾3%，小米漲0.7%，京東漲0.06%，美團則平盤遊走。

其他權值股方面，中國移動漲2%，港交所漲0.9%，友邦保險與建設銀行漲0.3%左右。匯豐控股也漲0.1%。

中興通訊財測亮眼，股價一度飆8.8%至22.1港元，目前仍大漲逾7%至21.85港元左右。公司預告，2021年第一季獲利增加幅度，可望在1.3倍至2.07倍之間，約18至24億元人民幣之譜。

(時報資訊)