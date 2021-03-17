英瑞-KY(1592)因資金不足，未償付的帳款高達4.7億元，無法正常生產出貨，衝擊到股價今天跳空跌停。目前在財報密集公布期間，該公司去年前3季每股虧損達7.65元，產能利用率低及無法出貨下，2020年虧損恐怕持續擴大。

英瑞近年來本業持續虧損，又投資歐洲通路公司AVA Group失利，未能如期償還供應商貨款，使得部分存款被扣押，無法正常生產出貨。雖然今年1月底帳上現金雖有台幣2.6億元，但因未達到部分貸款銀行要求匯入金額等條件，且同時也向部分銀行申請貸款展延，因此保留一定資金於活存帳戶，作為貸款銀行的存款實績。

截至2020年12月底，因供應商貨款訴訟而被申請凍結資金有人民幣871萬元，經過積極洽談和解解封後，目前尚被凍結受限制的帳戶為人民幣167萬元，帳上有現金及約當現金約台幣3.53億元，及因銀行借款質押受限制資金約台幣1.65億元，目前公司營運資金短缺。

揚州英諦及東埔寨英諦兩個主要生產基地，因為資金不足而造成生產所需原物料短缺，產能利用率降低，目前兩個主要生產基地的產能利用率均不足50％。因此，同步進行人力裁減及員工培訓，並透過向部分客戶預收貨款，專款專用的方式購料生產，待後續資金注後再逐步恢復產能。

公司指出，去年9月通過的6萬張私募案仍持續努力找投資人，另外，加速帳上應收帳款台幣6.8億元的催收，希望盡早籌措到資金恢復生產。

(時報資訊)