73歲香港資深影星秦煌曾4度演出金庸筆下的老頑童「周伯通」角色，成為著名的黃金配角，但他去年11月出席新戲記者會時，身體不適倒臥電視台門口，健康狀況令外界擔心，好在他修養4個月後接受採訪，氣色明顯好轉，但仍需要拿拐杖輔助，沒有完全復原。

秦煌去年11月準備到電視台宣傳新戲《踩過界2》，不慎在電視台摔了一跤，當時體重重達110kg，無法自行起身，意識清楚的他本來打算照原訂計畫出席活動，但保險起見還是送醫檢查，照X光後發現著地的右手膊頭骨折，進行手術治療。

秦煌去年11月被發現倒在電視台門口，所幸他意識清楚，緊急送醫後發現骨折。（圖／取材自東網）

經過4個月的靜養，秦煌日前接受港媒《TVB娛樂新聞台》採訪，只見他的氣色紅潤、身形略瘦了一圈，表示自己的精神好很多了，但還沒有完全康復，為了避免再次跌倒，他現在走路都會依靠著拐杖。事實上，秦煌事發前就有坐骨神經痛的毛病，醫生建議要減重舒緩痛楚，結果減太快體力不支才跌倒。

至於現在到底瘦了多少，秦煌坦言沒有仔細量過，但穿褲子的時候發現腰圍變小，就知道自己有瘦下來；此外受疫情影響，秦煌現在只能滯留香港的飯店，還不能搬回深圳的家，好在兩個女兒會不時探望他，又會帶好吃的食物，被問到醫生有無告知要戒口？秦煌表示沒有，但很多東西現在都變得不愛吃了，以前喜歡吃的東西，現在也攝取較少。

(中時新聞網)