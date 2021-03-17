國內沖床大廠協易機械去年第四季因大陸事業獲利及業外收益挹注，得以轉虧為盈，第四季EPS回升至0.14元，去年度EPS為0.10元，董事會決議從資本公積提撥，每股配0.20元現金股利，配息率達200％，6月24日開股東會。

協易機械去年整體營運受中美貿易戰及疫情雙重影響而下滑，去年合併營收26.42億元，營業毛利5.67億元，本業虧損1.37億元，但大陸事業獲利，稅前虧損761萬元，本期淨利0.16億元，EPS回升至0.10元，董事會決議資本公積提撥現金，每股配發現金股利0.20元。

協易機去年第四季末兩岸訂單均回溫，今年美國市場訂單也回升，囿於沖床從接單到出貨至少3～6個月，大型沖床交期長達6個月～1年，特殊規格交期更達一年以上，其中大陸上半年訂單滿載，以短急單為主，開始接下半年訂單，但訂單回溫尚未反映在營收上。2月合併營收1.17億元，比去年同期減少5.78％；前二月合併營收3.49億元，較去年同期成長15.98％。

(工商 )