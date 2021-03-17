為強化半導體產業人才具備數位科技跨域能量，挹注企業創新轉型能量需求，經濟部工業局智慧電子學院攜手台灣加工出口區電機電子工業同業公會、資策會16日宣布「半導體產業人才創能加值策略平台暨產學聯盟」正式啟動，匯聚北中南產業聚落新興技術與實務需求，暢通產官學研溝通橋梁，驅動整體半導體產業價值生態鏈轉型，使台灣在全球智慧革命中維持領先優勢，再創產業高峰。

經濟部工業局智慧電子學院長期致力於半導體產業人才培訓，110年經濟部工業局的指導下，共同推展「半導體產業人才創能加值計畫」，以彈性、多元、客製化人才加值模式貼近產業實務人才需求，16日的啟動儀式上，經濟部工業局電資組副組長呂正欽博士表示，政府積極推動六大核心戰略產業計畫，半導體產業發展為首要之務，支持經濟創新轉型發展，跨域人才培育為攸關成敗的關鍵。

「半導體產業人才創能加值策略平台暨產學聯盟」係藉由此平台作為溝通橋梁，以聯盟作為雙贏策略，串聯產官學及北中南聚落資源，透過場域實作、顧問導入、企業講座、產業鏈共創研討等多元加值模式，客製化落實產業實務人才需求，強化台灣半導體產業人才跨域能量。

台灣加工出口區電機電子工業同業公會理事長周光春認為，公會自身具備豐沛產業能量，藉由平台加速串聯上中下游產業鏈廠商匯聚共識，期待促成更多相關業者共同加入，凝聚企業發揮產業價值鏈能量，共同提升產業人才新興技術與跨界整合能力。

資策會地方創生服務處(創生處)處長洪毓祥進一步指出，國內企業在數位轉型的過程中，最大的難題在於人才供應不足，資策會以「數位轉型的化育者」為首要任務，透過平台與產學聯盟的成立，鏈結產學聯盟夥伴，共創數位創新跨域合作，挹注產業轉型躍升中所需之多元人才，協助國內企業在轉型洪流中覓得立足點，實現產業數位轉型願景。

16日舉辦的半導體產業人才創能加值策略平台暨產學聯盟成立大會中，主辦單位特別邀請資策會創生處副處長洪毓良、清華大學講座教授簡禎富分享數位轉型思維與智慧製造轉型戰略等議題，吸引業界知名企業台積電、聯發科、南亞科、聯電、旺宏、日月光、華東、華泰，以及清大、中山、高大、北科、高科等學界菁英；國際半導體產業協會、中國工業工程學會、光電科技工業協進會等公協會代表，近150位產學研先進共襄盛舉，齊聚加入產學聯盟行列。

(工商 )