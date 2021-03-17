消費者隱私抬頭，全球政策法規也隨之不斷演變，第三方Cookie的終結和其他追蹤機制的逐漸退場，使消費者數位身份的辨識成為廣告主和行銷人員的全新挑戰，並開始尋求既注重隱私、又能辨識身分的解決方案。擁有豐富第一方數據的Verizon Media，於2020年底所推出的全新身份識別解決方案「Verizon Media ConnectID」，正是專為第三方Cookie消失後的數位時代而設，助攻廣告主和行銷人員迎接數位行銷新變革！

根據MAGNA IPG Media Lab和Verizon Media的調查，有86%消費者理解個人數據如何被企業運用，也渴望更個人化的服務和體驗。Verizon Media台灣媒體業務事業群總經理方盈傑表示，現代消費者每天至少接觸數十種以上的媒介，當Cookie消失之後，就像雷達失去了準度。因此廣告主及行銷人員更需與值得信賴的合作夥伴，透過優質的數據體驗連結使用者；目前Verizon Media已經開始協助客戶面對未來的業務發展挑戰。在採用Verizon Media ConnectID身份識別解決方案後，廣告主的廣告成效提高了33％！

全新身份識別解決方案「Verizon Media ConnectID」以保護消費者隱私和選擇為核心，運用Verizon Media豐富且多樣化的身分識別圖譜（Identity Graph）來鎖定消費者，無需第三方Cookie即可完成，幫助廣告主掌握Verizon Media在全球自有和營運網站中超過9億的消費者，進行購買、衡量和優化廣告。身份識別圖譜是奠基於Verizon Media使用者「登入」狀況的數位訊號，整合判斷並分類消費者輪廓，所蒐集的數位訊號皆是基於使用者同意，保護消費者隱私權益。

Verizon Media ConnectID身分識別解決方案在全球已與Acxiom、Adstra、Equifax IXI、Experian、Neustar和Throtle等多家領先的數據服務商整合，並持續和業界夥伴合作，包括參與IAB Project Rearc、與ANA合作，開發全新保護隱私的可追蹤性標準和產業當責計劃。Verizon Media未來將攜手更多合作夥伴及廣告主，共同建立數位廣告生態系，打造消費者和廣告主之間更緊密且值得信賴的連結，創造雙贏！

為了讓所有亞太區廣告主及行銷人員更了解Verizon Media數位行銷的未來發展，3月30日至3月31日Verizon Media將舉辦Verizon Media APAC Growth Summit亞太線上高峰會，邀請來自世界各地的講師分享行銷新趨勢，其中Verizon Media澳洲及紐西蘭數據發展負責人Dan Richardson將說明「ConnectID：在Cookie消失後，Verizon Media解決網路身份辨識的方法」，深入剖析在第三方Cookie消失下，身份識別議題的重要性，探討行銷人員該如何因應做好準備！

(工商 )