大陸國台辦、農業農村部、國家林草局、國家發展改革委、財政部、自然資源部、水利部、商務部、中國人民銀行、國家市場監管總局、供銷總社17日聯合公布「關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」（簡稱農林22條措施），自17日起施行。

新華社報導，農林22條措施聚焦台灣民眾、台企在農業林業領域發展涉及的農地林地使用、融資便利和資金支持、投資經營、研發創新、開拓內銷市場等方面提出具體支持措施，進一步為台灣民眾、台企提供同等待遇。

報導指出，農林22條措施內容包括：台灣民眾和台資企業從事農業生產經營可申請農業保險保費補貼，同等享受農業信貸擔保和創業擔保貸款貼息支持。鼓勵有條件的地區提供貸款貼息補助，重點支持農業生產基地建設、農產品加工設施、農業投入品採購及農產品收購等生產經營貸款。

此外，台資農業企業可發行公司信用類債券，進行直接融資。鼓勵商業銀行創新信用評價模式，提高台灣民眾和台資農業企業信用貸款比重，根據台灣民眾和台資農業企業融資需求特點設計個性化融資產品。符合條件的台灣民眾和台資企業可依法依規申請相關涉農補助資金支持等多項措施。

(工商 )