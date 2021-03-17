台灣民眾黨被爆黨務主管及黨工在立法院黨團辦公，被質疑「寄生國會」，據悉，民眾黨為撕掉「寄生國會」標籤，近半年來積極尋找新黨部，傳出鎖定杭州南路一段一處大樓，最快4月就能搬入，屆時將會進行黨團及黨部人員分流，現在暫居立院黨團的國家治理學院、財務等將會搬遷到黨部。不過，民眾黨不願證實，強調尚未簽約前，不會輕易對外公布。

民眾黨因多位黨工進駐立法院黨團辦公，協助處理黨政事務，光電費就是同棟的時代力量黨團近3倍；就連每周三例行的黨政聯繫會報也在黨團舉行，被批評寄生國會。面對外界質疑，身兼黨主席的台北市長柯文哲定調勢「支援國會」，甚至批評民進黨寄生總統府、行政院，引發爭議。

據悉，民眾黨為把黨工遷出黨團辦公，近半年來積極在立法院周邊尋找新黨部，過程卻是一波三折，一度傳出找到新黨部，卻在簽約前房東臨陣推遲，稱不適合租給政黨或已租給他人。

知情人士表示，民眾黨新黨部落腳在杭州南路一段一處大樓內，辦公室面積超過70坪，距離立法院步行約10分鐘。

據悉，目前進駐在黨團的民眾黨黨工大部分都會搬進新黨部，僅留少數文宣部等人力協助黨團，原本忠孝東路黨部人員也會一併搬來，最快4月搬遷，空間及人力還在規劃盤點中。

對於新黨部終於底定，民眾黨至今保密到家，仍不願對外證實。不過，知情人士透露，新黨部只差簽約，幾乎篤定就是該處。但民眾黨發言人張清俊受訪強調，黨部相關地點尚未簽約前，不會輕易對外公布。

(中時 )