桃園區龍鳳里高達6000戶，卻有逾2000戶是戶籍在戶政事務所的逕遷戶，議員建議獨立成里。(蔡依珍攝)

桃園區龍鳳里高達6000戶，卻有逾2000戶是戶籍在戶政事務所的逕遷戶，但公文送達、清寒證明等全都要里長簽收或開立證明，里長疲於查證了解，不諱言很多都是受刑人，曾有「大哥的女人」要求開同居證明，也有更生人來借錢，他「明則保身」只能照辦，議員黃婉如17日幫請命，直言都會區最常發生，認為應該直接戶所獨立一里，由戶所主任當里長，幫里長解決問題。

民政局長陳靜航坦言是戶政事務所所在里的特殊狀況，相信應該是全國通案，將於周五全國民政首長會議中，提報內政部研擬，由中央研議相關法令，以通例解決里長困擾。

議員黃婉如說，依「桃園市里鄰編組及區域調整自治條例」規定，超過3500戶人口的大里就能分里，其中桃園區龍鳳里長堪稱「大里長」，里內多達6000戶，也應該要「分里」。

黃婉如點名，龍鳳里內有1／3戶數人口設籍在桃園區戶政事務所，為里長帶來很大困擾，警政單位公文送達找嘸人都要里長幫簽收，不但在監執行要幫簽收，當兵、遊學也要代簽，更離譜的是，還要幫忙申請戶籍謄本印鑑證明，認為應該「分里」把逕遷戶單獨設立一里，指派戶所主任當里長，逕遷戶由戶所直接蓋章代簽收即可，解決里長困擾。

龍鳳里長黃進仕指出，法律送達文件如訴訟文書、兵單、警察訊問通知書等，一定要里長代簽收，大概1周有1次，開證明大概1、2個月會有一次，打著里民服務他也不好意思拒絕，但還要調查了解原因，有的甚至無從了解，造成困擾，也壓縮服務真正在地里民的時間。

黃進仕也透露，不少逕遷戶是因成為受刑人遭家屬踢出戶籍，部分龍鳳里民實際人住岩灣或綠島，有的限制同居人才能探監，有「大哥的女人」要求開同居證明，他擔憂「大哥」出獄後來算帳也不得不開，「人不住我這，我憑什麼開同居或清寒證明？」也有出獄者跑來稱是里民，開口就借5000元，他擔心人身安全也只能照辦，另一種心理壓力，他也指出過去大約1000餘戶，今年暴增突破到2000戶，希望政府正視問題。

(中時 )