韓劇《Penthouse上流戰爭》第二季開播後再創收視佳績，延續第一季錯綜複雜的人物關係，反轉再反轉的劇情再度掀起影迷熱烈討論。而在上週播出的劇情中，於第一季遭殺害的赫拉皇宮頂樓女主人沈秀蓮(李智雅 飾)以新角色華麗現身，讓觀眾驚呼，成為驚喜爆點。

沈秀蓮的回歸也讓不少影迷發現到，不管是外表妝容、神態及舉止，都與溫柔的秀蓮相差甚遠。據官方消息透露，第二季沈秀蓮以新身分「羅愛喬」重磅出擊，亮相時所配戴的PRETTY WOMAN Fine Jewellery系列項鍊及FRED Force 10系列手環也成為一大焦點。

「Pretty Woman」系列採用兩個鏤空心形設計，該系列設計變幻無窮，具有多種形式的配戴 ，展現個人多變風格。而品牌經典系列「FRED Force 10」則是以鍊釦為設計主體，劇中配戴之白金款造型更完美襯托出羅愛喬剛強的性格，顯現堅毅理性的女性力量。

42歲的李智雅現實生活中的感情也曾轟動一時，是男神鄭雨盛唯一認愛的女人，也是讓鄭雨盛受傷最重的女人，因2011年2人在拍《雅典娜：戰爭女神》時傳出戀情，但就在鄭雨盛認愛後，即傳出李智雅還是人妻身分，鄭雨盛無端成為破壞別人婚姻的小王，但實際是李智雅與前夫徐太志早2006年就在提離婚訴訟，且於2011年就已經離婚，但南韓媒體無報導離婚消息粉絲完全不知，這也讓鄭雨盛被誤會成小王，2人的戀情也在3個月後告終，而鄭雨盛對愛情也更小心了至今仍是單身一人。

(中時新聞網)