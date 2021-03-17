世界棒壘球總會（WBSC）昨日宣布，奧運棒球6搶1最終資格賽將在6月下旬於台灣舉行。對於賽事舉辦規劃，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，沒有正式收到棒協擬定防疫計畫的訊息，但開放觀眾沒有問題。

6搶1資格賽確定將在今年6月16日至20日於台中洲際與斗六2地舉行，各國選手將赴台參賽。今日陳時中於立法院衛環委員會中被問及賽事舉辦的防疫規劃。

陳時中表示，沒有正式收到棒協擬定防疫計畫的訊息，當然一定要擬定防疫計畫才能夠進行，開放觀眾沒有問題，要考量球員之間的防疫要怎麼樣來做。

(中時 )