遠東航空董事長張綱維被控掏空公司36億元等罪遭起訴，台北地院裁定羈押，張聲請具保停押，法官裁定以8000萬元現金、2000萬元人保共1億元交保，他的律師下午會前往法院辦理交保程序，完成後，張將從台北看守所釋放。

張綱維遭起訴後，法院認為他有逃亡之虞，且有脫產事實，裁定羈押。第一次羈押期屆滿前，法官考量張母病情、遠航財產需要張善後、張對於起訴證據的證據能力都不爭執且部分認罪，裁定8000萬元現金、2000萬元人保共1億元交保，但張只籌到3500萬元現金，因此裁定延押。

(中時 )