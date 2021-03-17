空軍嘉義基地4聯隊正在進行F-16V戰機的接裝，空軍參謀長黃志偉上午在立院說，現已接裝42架。據了解，空軍將在30日辦理F-16V的接裝典禮，並將邀請總統蔡英文親自見證。

黃志偉說，F-16V戰機已擔負戰備任務，它看的更遠，也打的更遠；黃志偉說，F-16戰機早已成軍，現是性能提升，所以稱為接裝典禮。

(中時 )