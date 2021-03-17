F-16V戰機已接裝42架 30日進行接裝典禮 11:292021/03/17 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長邱國正（左)，空軍參謀長黃志偉中（右）在立院備詢。（呂昭隆攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍嘉義基地4聯隊正在進行F-16V戰機的接裝，空軍參謀長黃志偉上午在立院說，現已接裝42架。據了解，空軍將在30日辦理F-16V的接裝典禮，並將邀請總統蔡英文親自見證。 黃志偉說，F-16V戰機已擔負戰備任務，它看的更遠，也打的更遠；黃志偉說，F-16戰機早已成軍，現是性能提升，所以稱為接裝典禮。 三接明年10月可開始供氣 高雄凹子底停車場BOT案動土 (中時 ) #接裝 #F-16V #戰機 #典禮 #黃志偉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 分割受讓 生達躍生泰最大股東 04:102021/03/17 證券．權證 迪吉亞 搶攻電動車、儲能電芯商機 04:102021/03/17 產業特刊 華邦電加速興建高雄12吋廠 資本預算131億 04:102021/03/17 財經要聞 愛普3D先進封裝技術 拚H2量產 04:102021/03/17 證券．權證 操盤心法－高現金殖利率股熱絡，關注台積電除息行情 04:102021/03/17 證券．權證 25歲女星紅毯尺度無極限 拉鍊裝全開解放神腿惹火雙球 12:302021/03/16 娛樂 股價指數期貨贏家專欄－台積填息速度 牽動台股戰萬七 04:102021/03/17 證券．權證 更勝日本機型 百城五重餡成型機 烘焙展登場 04:102021/03/17 產業．科技 不用走遠 麗寶熱氣球春假升空 04:102021/03/17 地方新聞 SEIA：美太陽能裝機容量 2030年前增逾3倍 14:292021/03/16 財經 車齡3年 司機有20年駕駛經驗 04:102021/03/17 社會新聞 政治熱門新聞 稱對岸市場不穩定 農糧署長胡忠一語出驚人：鳳梨不再銷大陸 - 政治 - 工商 與顏若芳共用衛浴？王定宇親揭租屋處格局 范世平回一句全場笑了 - 政治 同居風暴 王定宇4個抱歉認錯了 曝太太第一時間反應 - 政治 贊成鄉鎮首長改為官派嗎？ 最新民調結果一面倒 - 政治 王定宇打顏若芳「一拳」媒體人8字曝他真面目 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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