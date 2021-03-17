神隱6天首現身！ 王定宇回應同居風波：我不再租了，太太都清楚

民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳的同居案備受討論，就有人指出，明明立院就有提供委員宿舍讓外地來的立委可以過夜，但為何王定宇仍要向顏若芳租房間？立委葉毓蘭更在臉書貼出宿舍照片，指出設備並不差；對此，王定宇昨晚做出回應，結果卻被網友酸爆。

立委大安會館房間寬敞、設備齊全。（圖／摘自葉毓蘭臉書）

大安會館廚房有電磁爐、烤箱、微波爐、電鍋，還有兩個大冰箱，準備餐食完全沒有問題。（圖／摘自葉毓蘭臉書）

王定宇昨(16)晚在政論節目《鄭知道了》中指出，會拒絕住在立院宿舍的原因，首先是因為那邊的「冷氣太吵」，他表示那冷氣打開就像是「卡車在跑」，而且冰箱會發霉、牆壁有壁癌，況且左鄰右舍都是立委，王定宇表示他「不想要整天都沉浸在政治裡」，想換個環境稍作休息。

但他這個說法也被網友酸爆了，直呼前幾個月都是冬天，冷得要死，王定宇竟然還扯「冷氣太吵」？而且以他多年立委的人脈，台北找一間獨立空間、離立院近一點的住處肯定一點都不難，只要跟同黨的台北市黨員詢問一下就好，為何要委屈女同事呢？

該議題在論壇上引起討論，網友表示「冬天要開冷氣喔？再騙啊」、「可是你跟黨工租房間還是政治圈阿」、「冷氣太吵你可以跟院長講嘛」、「換環境，結果還是跟女同事討論政治啊，不是會跟你請益？」「王定宇待在政治圈膩了，南部朋友還不快點讓他畢業？」

(中時新聞網)