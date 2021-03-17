統一超(2912)因海外轉投資事業受到疫情影響，以及2019年轉投資事業認列一次性財政返還，2020年稅後盈餘年減2.89%，每股盈餘為9.85元，美系外資最新報告微幅下調統一超2020年到2022年營收預估，維持「賣出」評等，統一超盤中股價走弱。

全球新冠肺炎疫情衝擊零售業，致使統一超海外轉投資事業受影響，所幸台灣疫情控制得宜，且台灣7-ELEVEN持續多元展店、突破6000店，加上架構OPEN POINT會員平台、優化顧客數位體驗等策略奏效，搭配轉投資事業統一速達、博客來受惠網購商機表現亮眼，貢獻集團營收成長，讓統一超2020年合併營收為2584.95億元，較2019年成長0.95%，但歸屬於母公司稅後盈餘年減2.89%，每股盈餘為9.85元。

春節、228連假帶動返鄉出遊商機挹注，且「寶可夢主題店」、「史努比聯名店」、6000店「鳳儀門市」等創新店型提振來客及業績，「慶6000店開心花」活動則串聯逾6000家門市與近1300萬名OPEN POINT會員展開為期六天消費體驗，推升單月營收成長雙位數，加上轉投資事業方面，如統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)、統一速達等受惠年節採購、出遊商機需求，營運表現亮眼，統一超前2月合併營收為429.17億元，年成長0.98%。

展望今年，統一超表示，7-ELEVEN將持續多元展店、架構OPEN POINT會員平台、優化顧客數位體驗，並結合foodomo外送新事業，積極打造「被消費者依賴的服務平台」，帶動業績穩健成長。

美系外資報告指出，考量2020年第4季狀況，我們更新了統一超2020年到2022年合併營收下調0%到2%，維持「賣出」評等，目標價為253元。

(時報資訊)