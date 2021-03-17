周三(3/17)芝加哥穀物大豆期價電子盤回跌，截至台北時間10:55，美國芝加哥期貨市場5月大豆跌3美分或0.21%，報1420.25美分，據艾倫代爾公司進行的年度調查結果顯示，2021年美國農戶將大豆種植創紀錄，播種面積將高於美國農業部在2月份農業展望論壇上預測，也高於去年，令投資人持觀望態勢，引發拋售回跌。(商品行情網)

(時報資訊)