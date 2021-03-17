中南部面臨近70年來的最大旱災，但今早10點半左右，很多北部民眾卻收到「水庫放水警戒演練」簡訊，指翡翠水庫將於中午12點半進行放水，引來鄉民在PTT炸鍋討論「翡翠水庫水多到要放水？根本侮辱南部人」。對此，翡翠水庫管理局表示，該簡訊只是做廣播測試，並非真的要做放水演練。

全台水情拉警報，中部最大水庫德基水庫蓄水率僅剩7.6%，南部最大的曾文水庫蓄水率也僅15.3%，但今早10點半左右，北部不少民眾都收到「水庫放水警戒演練」簡訊，表示翡翠水庫將於中午12點半進行放水，並提醒下游民眾注意，遠離河床。

對此，PTT八卦板上不少鄉民發文，天龍國的翡翠水庫水已多到要放一點出來，不知道南部仔做何感想？另一名鄉民也發文質疑，南部這麼缺水還發這種簡訊？是不是在嘲諷南部人？「有沒有八卦？」

稍早北部不少民眾收到「水庫放水警戒演練」簡訊，另不少網友痛批根本是汙辱南部人。（圖／中時新聞網資料照）

貼文曝光，不少網友也傻眼，紛紛留言回應，「不怕夏天沒水嗎？」、「不是缺水嗎？」「真的是羞辱南部人」、「現在水很珍貴，不要隨便洩好嗎？」、「南部偏鄉都要哭了」、「竟然寧可放水，也不願救濟其他縣市嗎？」。

《中時新聞網》致電至翡翠水庫管理局詢問，工作人員表示民眾收到的簡訊只是做廣播測試，並非真的要做演練，會於演習期間內收到水庫放水警戒簡訊，水庫並沒有實際放水，即便現在蓄水量有8成，也不會隨意放水，收到簡訊的民眾請不要恐慌。

(中時新聞網)