小米台灣宣布自今（17）日至3月22日止，推出「小米智慧生活」優惠活動，同步推出「米家吸頂燈350」及「米家16合1棘輪螺絲起子」兩款新品，同時於3月17日起小米、Redmi系列全品項手機於小米商城mi.com及小米之家開賣；另外更有多款智慧家庭產品直降，以及活動滿額贈、商品加價購、組合套裝、領券再折等優惠，讓用戶一站購足手機與智慧家電。

「米家吸頂燈 350」讓小房間也智慧起來

米家吸頂燈 350擁有日光及月光兩種照明模式，日光模式下亮度可達3,000lm，可滿足家中夜晚的主要照明需求，切換至月光模式時，則能散發柔和舒適的溫暖光線。擁有高達Ra95的顯色指數，更可還原物體最真實的顏色；同時，米家吸頂燈 350提供三種自定義模式，設定完成後直接以牆面上的實體開關切換三種模式，可根據用戶最舒適的光線設定起床模式、電影模式或工作模式，讓你一鍵到位。

米家吸頂燈 350支援智慧控制及語音操控，支援米家APP及Apple HomeKit智慧控制，同時也可使用小米小愛音箱 Art、小米小愛音箱 Play或Siri，語音指令即可開關燈、調整燈光明暗度、切換自定義模式等；如搭配另外販售的Yeelight遙控器，則可直接遙控調整燈光，冬天不再需要為了關燈睡覺而爬出溫暖被窩。米家吸頂燈 350售價為新台幣$1,395元，於3月17日起陸續在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C與friDay購物正式開賣。

「米家吸頂燈 350」配備日光及月光兩種照明模式，並提供三種自定義模式，可根據用戶最舒適的光線，一鍵到位滿足用戶的照明需求。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

「米家 16 合 1 棘輪螺絲起子」 多功能又省力 一支就搞定

「米家 16 合 1 棘輪螺絲起子」採用45齒精密齒輪，棘輪以全鋁材實的外殼，轉動更流暢提供更順滑的操作手感與使用體驗；提供三段高扭矩棘輪，棘輪可承受扭矩達20N.m，以單向持續轉動，無需重複變換握持位置，堅固耐用又省力。「米家 16 合 1 棘輪螺絲起子」配備8枚雙頭起子頭共包含16種常用型號，起子頭採用高品質S2合金鋼，硬度高達60HRC，配合110mm 可拆卸延長桿，從容應付大多數家居使用需求。

而「米家 16 合 1 棘輪螺絲起子」以獨特的按壓式彈倉設計，內部磁吸收納8枚雙頭起子頭，彈倉可完全從主體拆離，隨時取換起子頭更方便。手柄採切面設計，順滑貼合手部形狀，易施力且不磨手，同時還沒平穩放置螺絲起子，減少滾動滑落的機會。米家 16 合 1 棘輪螺絲起子售價為新台幣$455元，於3月17日起陸續在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與friDay購物陸續開賣。

「米家 16 合 1 棘輪螺絲起子」配備8枚雙頭起子頭共包含16種常用型號，可從容應付大多數家居使用需求。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

「小米智慧生活」活動開跑 一站打造智慧家居生活

自即日起至3月22日止，小米推出「小米智慧生活」活動，針對多款熱門智慧型手機及智慧家電推出直降、滿額贈、商品加價購、組合套裝、領取優惠券等眾多優惠，讓用戶一次購足智慧產品；用戶敲碗等待的小米智慧顯示器 65型也同步限量開賣！

「小米智慧生活」活動開跑當日，小米與Redmi品牌全系列手機於小米商城mi.com及小米之家正式開賣，自即日起至3月22日止，於小米商城mi.com及小米之家購買小米10T Pro即贈小米便攜相片印表機或小米小愛音箱 Art；購買小米10T直降新台幣$1,000元，優惠價$12,999元；購買Redmi Note 9T直降新台幣$500元，4GB+128GB優惠價$6,999元、4GB+64GB優惠價$6,199元；POCO M3（4GB+128GB）直降新台幣$500元，優惠價$4,199元；購買小米10T Lite即贈小米藍牙耳機 Earbuds 超值版，購買Redmi 9T即贈Redmi行動電源 10000 標準版 白色。另外，手機訂單滿新台幣$15,999元，即贈小米便攜相片印表機或小米小愛音箱 Art；所有贈品數量均有限，贈完為止。

多款智慧居家產品也推出有感直降，「米家掃拖機器人」直降新台幣$700元，優惠價$8,295元，領券最高再折新台幣$800元，還可加購超值配件；「米家掃地機器人」直降新台幣$500元，優惠價$7,395元，領券最高再折新台幣$500元；「米家手持無線吸塵器 Lite」直降新台幣$500元，優惠價$4,495元，領券最高再折新台幣$200元。

於「小米智慧生活」活動期間，單筆消費（不含手機）滿新台幣$3,500元即贈小米無線雙模滑鼠 靜音版或小米支架式自拍桿；單筆消費（不含手機）滿新台幣$6,000元即贈小米小愛音箱 Play；單筆消費（不含手機）滿新台幣$8,500元即贈小米GaN充電器 Type-C 65W或米家便攜電動刮鬍刀 1S；單筆消費（不含手機）滿新台幣$14,000元即贈米家無線吸塵器 mini；單筆消費（不含手機）滿新台幣$20,000元即贈小米旅行箱 20吋和小米簡約休閒雙肩包；所有贈品數量均有限，贈完為止。

(科技)