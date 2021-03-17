星二代歐陽娜娜以甜美外型和才女氣質走紅演藝圈，不僅在大陸發展有成，也是時尚活動的寵兒，近日，她被拍到現身上海迪士尼，無P生圖也在網路瘋傳，真實身材也成為議論焦點。

歐陽娜娜近日穿上卡其色制服現身迪士尼，膝上短裙搭白襪黑皮鞋，露出一雙白皙長腿，不過在網友曝光的現場照中，歐陽娜娜腿圍明顯比自拍的還粗，小腹也凸起，讓一向身材纖細的她，遭議論「這是又胖了嗎？」

歐陽娜娜迪士尼被捕獲，身材遭指胖了。(圖／翻攝自微博)

不過另外網友拍到的歐陽娜娜，又看起來纖細。(圖／翻攝自微博)

不過有粉絲質疑，歐陽娜娜粗腿照，是遭人惡意P圖，或是用角度把她拍得比例很怪，「惡意P胖實在是惡劣」、「胖不胖關你什麼事，那是衣服的問題」，而從別的網友曝光的照片可看到，她的腿依舊白皙纖細。

其實，歐陽娜娜之前就拍片揭女明星紅毯內幕，為了要讓膚質看起來更完美，她會把露出的肌膚塗上一層粉，之後還要用亮粉打亮，就是要讓自己能「白到發亮」，讓網友都直呼「當女明星真的不容易」。

歐陽娜娜近年把事業重心放在大陸，發展順遂的她，不僅在綜藝和戲劇，都有亮眼表現，還常出席各大典禮表演，之前和陳偉霆、范丞丞、劉雨昕、周揚青等，一同錄製真人秀《潮流合夥人2》，卻因擅自拿男嘉賓的東西，遭網友批評，對此，周揚青也PO長文，吐露她私下真實性格，大讚她根本就是天使，雖然年紀比她小，卻很懂得照顧人，還會在她說錯話時幫她圓場，讓她忍不住直呼「要是我是男生一定把娜娜娶回家」。

(中時新聞網)