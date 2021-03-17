日本車廠本田（Honda Motor）16日（周二）晚表示，供應鏈問題迫使該公司在美國與加拿大的多數產線必須暫停運作。
本田表示，新冠病毒疫情、多處港口擁塞、微晶片缺貨、過去幾周的嚴寒天氣等因素影響，下周美加廠房的部分產線即將減產，但產線調整的時間長短也可能改變。
本田未透露減產的數量，強調員工仍有機會在受影響的工廠工作。AutoForecast Solutions全球汽車預測業務副總裁Sam Fiorani指出，一般來說，本田美加廠房一周約生產約3萬輛車。
(工商 )
日本車廠本田（Honda Motor）16日（周二）晚表示，供應鏈問題迫使該公司在美國與加拿大的多數產線必須暫停運作。
本田表示，新冠病毒疫情、多處港口擁塞、微晶片缺貨、過去幾周的嚴寒天氣等因素影響，下周美加廠房的部分產線即將減產，但產線調整的時間長短也可能改變。
本田未透露減產的數量，強調員工仍有機會在受影響的工廠工作。AutoForecast Solutions全球汽車預測業務副總裁Sam Fiorani指出，一般來說，本田美加廠房一周約生產約3萬輛車。
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