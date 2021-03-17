2020年下半年以來，大陸累積巨量貿易順差，淨結匯資金量明顯增加。外媒16日引述多名知情人士透露，近期至少有一家大陸國有大行一直活躍在境內美元人民幣掉期市場，在長端掉期進行買賣操作，以應對結匯壓力並緩和人民幣升勢。

路透引述知情人士猜測，進行掉期交易的目的是銀行將部分購入的美元轉至遠期，以繞開銀行每月被允許購入外匯的額度。

此前有市場人士認為，近期中國人民銀行口徑外匯占款數據持續保持低波動，可能顯示銀行並未將企業結匯的外匯收入賣給人行，而是留存在商業銀行體系內。另有分析人士指出，這種方式可以避免外匯占款和外匯存底規模顯著變動。自2020年9月底，人民幣兌美元即期升值近5％，而大陸外匯存底規模僅小幅增加。

2020年12月人行公布，當月人行口徑外匯占款餘額月減人民幣（下同）328.7億元，創25個月最大單月跌幅。2021年以來，外匯占款連兩個月上升，截至2月底，外匯占款餘額21.16兆元，月增235億元，增加規模為2015年10月以來最大。

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