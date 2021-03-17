搶人大作戰！全台總店數衝破50家的繼光香香雞連鎖集團，今年全台預計展店至100家，目前正在積極招兵買馬，不只釋出近300個職缺，對內也釋出更多福利，繼去年6月為門市第一線員工加薪5%之後，今（17）日宣布自3月起，全台繼光香香雞門市副店長加薪近6%！

不僅如此，繼光香香雞各門市店長更可以直接參與經營門市實際獲得分潤，自我掌握加薪幅度，相較原薪資至少看漲8-12%，依各門市營業狀況更有機會挑戰百萬年薪！

繼光香香雞表示，門市夥伴的朝氣及活力，一直是繼光香香雞最具代表性的品牌特色，今年繼光香香雞積極展店，於Q1開出多家門市如台中大甲店、台中泰安店、桃園中壢店、林口長庚店、高雄義享專櫃。

因應旗下餐飲品牌大舉展店拉高市占率，繼光香香雞對外釋出門市正職人員超過300名的多元職缺，更預計從3/20開始，大規模於全台各區招募儲備幹部80名，透過專屬課程培訓，甚至可2-4個月快速晉升店長。

繼光香香雞表示，對內則提升門市幹部的薪資水平及提升更完善的職能培訓，如門市營運專業職能訓練，和集團跨品牌中高階管理培訓課程。相較其他餐飲同業，繼光香香雞門市正職薪資福利相對較佳，各階級平均月休可達8-10天，門市正職人員月薪上看3.4萬元。

(工商 )