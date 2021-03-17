從面相學的角度來看，很多人都認為厚耳垂是一個福相，並且擁有好財運，運勢命理網站「知命命理」分析，耳垂厚的人財運特別旺，不但很會賺錢，也很努力賺錢，除此之外偏財運也很旺，買樂透、威力彩、刮刮樂容易中獎，因此財富會不斷的累積，過著令人羨慕的生活。

▍1.耳垂厚的人偏財運好

從面相角度看來，一個耳垂厚的人有很好的偏財運，買樂透、威力彩、刮刮樂容易中獎，身邊總是會有很多好機會，也比一般人容易遇到一些投資報酬率高的賺錢門路。

▍2.耳垂厚的人態度認真

耳垂厚的人工作很努力，他們知道這樣才可以獲得更好的機會，讓自己累積更多經驗，所以耳垂厚的人能有很好的發展，在一定程度上有不錯的收入，他們的生活是很多人都羨慕的。他們面對生活的態度很認真，彷彿不知道什麼是疲倦，每天都衝勁十足。而且遇到任何困難都能冷靜處理，不會衝動，根據自己的經驗慢慢解決，最後可以獲得成功。

▍3.耳垂厚的人賺錢能力強

耳垂厚的人擅長賺錢，很有能力，懂得如何摸索賺錢方法，一旦發現有好的機會也會立刻把握，想做的計畫有動力去執行，只要能賺錢、不違法，他們都會去做，願意為了實現自己的目標而不斷的努力，有的時候會兼職幾份工作，為的就是讓自己學習到更多的知識，收入不斷增加，生活越來越順遂。

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(中時新聞網)