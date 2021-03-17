立委高嘉瑜日前提出建議如陳時中沒有意願參選台北市長，民進黨應派台北市議員王世堅出戰；對此，台北市長柯文哲今出席酷課雲與僑委會簽約活動，被問到王世堅出戰的看法，柯說，「很好啊！」

柯文哲今出席活動被問到YouBike微笑單車業者從2020年至今的營運收入及財報尚未提報給交通局，柯指出，費用計算方式複雜，應由交通局出面回應大眾。

針對高嘉瑜提出2022北市市長應考慮由王世堅出戰，柯文哲聽聞後說，「很好啊！」便不再回應提問。

(中時 )