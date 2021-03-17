高嘉瑜推薦王世堅選台北市長 柯文哲：很好啊！ 11:412021/03/17 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯文哲出席活動被問到高嘉瑜推薦王世堅出戰2022台北市長表示，「很好啊！」（北市教育局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委高嘉瑜日前提出建議如陳時中沒有意願參選台北市長，民進黨應派台北市議員王世堅出戰；對此，台北市長柯文哲今出席酷課雲與僑委會簽約活動，被問到王世堅出戰的看法，柯說，「很好啊！」 柯文哲今出席活動被問到YouBike微笑單車業者從2020年至今的營運收入及財報尚未提報給交通局，柯指出，費用計算方式複雜，應由交通局出面回應大眾。 針對高嘉瑜提出2022北市市長應考慮由王世堅出戰，柯文哲聽聞後說，「很好啊！」便不再回應提問。 控台中蓋核四與大陸有關 蔡其昌轟盧秀燕：小人步、博歹筊 中小型股蹦蹦跳 投信順風作帳 (中時 ) #高嘉瑜 #王世堅 #柯文哲 #出戰 #被問 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張翰女兒許願要弟弟命令爸爸生 04:102021/03/17 娛樂新聞 台南三年一科 走逛香科廟宇景點看藝陣 14:492021/03/17 生活 王定宇緋聞案三立「噤聲」遭檢舉 NCC主委陳耀祥：已要求說明 10:052021/03/17 政治 專訪／星二代悔入行「超糟糕行為」！鄧雨晨曝名導爸看邵雨薇美照嫌女兒長相 03:292021/03/17 娛樂 三接若卡關、能源配比將重算 王美花：勢必調高燃煤占比 14:372021/03/17 財經 雙北論壇 聚焦淡北道路、環狀線 04:102021/03/17 地方新聞 諸慶恩冤案再審 高檢署指派陳佳秀蒞庭爭平反 09:312021/03/17 社會 陳時中稱不會因反萊豬公投下台 贊成王世堅選北市長 09:422021/03/17 生活 國民黨主席選舉淪放話大戰 王鴻薇曝原因：黨內缺少「這角色」 11:112021/03/17 政治 與顏若芳共用衛浴？王定宇親揭租屋處格局 范世平回一句全場笑了 08:322021/03/17 政治 76歲「國民爺爺」朴仁煥挑戰芭蕾 舞衣太緊身直呼尷尬 03:292021/03/17 娛樂 政治熱門新聞 與顏若芳共用衛浴？王定宇親揭租屋處格局 范世平回一句全場笑了 - 政治 稱對岸市場不穩定 農糧署長胡忠一語出驚人：鳳梨不再銷大陸 - 政治 - 工商 誰有錯？國台辦曝曾通報鳳梨違規28次 網酸：民進黨已讀不回 - 政治 贊成鄉鎮首長改為官派嗎？ 最新民調結果一面倒 - 政治 顏寬恒直接KO陳柏惟 網驚嘆：公開信字字重擊他痛腳 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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