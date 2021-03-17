「無風無雨，也還沒到夏季用地高峰，怎麼都停電了？」這次無預警大規模停電，多達16各鄉鎮，22萬用戶停電，一度影響到福興與芳苑兩大工業區內眾多生產線。

縣長王惠美也第一時間投入了解，台電公司彰化營業處表示，初步了解是台電公司「台中供電營運處」因 「BUS（匯流排）」故障，台電公司已啟動「轉供」輸配電力機制，已陸續讓溪湖、溪洲、北斗、埔鹽、芳苑與二林等地區恢復供電，上有7萬戶未復電。

這次彰化地區大規模停電，除了引起大家疑慮、不解，也覺得恐怖，上午9點6分經台電確認事故點為供電系統上游之供電線路故障，因此使得下游的配電線路用戶產生停電，停電範圍有，溪湖、溪州、北斗、埔鹽、芳苑、二林等鄉鎮，受影響停電戶數，超過20萬戶， 一些機關中華電信網路連帶也全斷網了，都還在修復中。

台電人員於事故發生後，隨即啟動自動化系統，利用轉供方式，陸續恢復下游約14萬多用戶之用電，目前仍有約7萬餘戶未復電，台電已加派人手，進行緊急復電應變措施，將儘速為尚未來電之用戶復電；造成民眾不便，台電深感抱歉。

(中時 )