清明掃墓水果供品有禁忌，選錯了祖先不開心，也難庇佑子孫。（圖／Shutterstock）

每到3、4月臨近清明節之時，台灣民間習俗都要掃墓祭祖，懂得慎終追遠是好事，但祭拜祖先若觸犯禁忌，反會褻瀆干擾先人。命理師楊登嵙提醒，掃墓的最佳時間、準備的供品以及祭拜過程中的呼名等等，都不能亂來，他並特別指出，鳳梨、香蕉等6種水果千萬別當供品，以免招來不測。

清明掃墓有一定的章法，怎樣才能拜得祖先開心又能庇佑後代子孫呢？熟諳生命禮俗的名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，有6種水果不建議拿來孝敬祖先，他點名鳳梨、香蕉、葡萄、荔枝、龍眼和釋迦，他解釋，鳳梨有「旺來」之意，旺旺來豈不是一個接一個過世；閩南話稱「香蕉」為「招」，招來豈不是招來過世，跟往生者一起走。另外，葡萄、荔枝、龍眼都是一整串，有死一整串的忌諱。釋迦則以形似迦摩尼佛頭而得名，若拿來拜拜，對神明是很不敬，且折煞祖先不好，所以也要避免。

除了供品要準備妥當，祭拜的時間點也要注意。楊登嵙指出，掃墓最好是在早上五點到下午三點，盡量在下午三點前完成清明節掃墓活動，因為陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，若運氣低的人，很容易會招惹陰靈邪氣纏身或騷擾。

在祭拜過程中，家族成員齊居一堂免不了交談議論，楊登嵙提醒，因為墓地是陰靈的安居之所，以不可跨過墳墓及供品，大聲喧嘩、嘻笑怒罵，污言穢語，這樣做不單只對自己的先人不尊敬，更對附近的靈體構成滋擾。他特別提醒，踐踏別家墳墓中央及供桌或對墓穴設計評頭品足，也在禁忌之列，會被視之為褻瀆，遇到不好的氣場，容易惹到一身麻煩回家。另外，女性月經來潮時也不要踩到墳塚中央，祭拜時直呼全名，叫綽號或偏名都要避開，以免被邪穢干擾。

(中時新聞網)