外媒17日報導，中國人民銀行調查統計司前司長盛松成表示，大陸不應快速收緊貨幣政策，並需警惕人民幣過快升值。

香港信報援引外電消息，盛松成在接受書面採訪時指出，收緊貨幣政策並不能有效防止資產泡沫，反而會刺破泡沫，帶來巨大的經濟損失。此外，在全球貨幣寬鬆的環境下，過快收緊會造成大量短期投機性資金湧入，推高人民幣匯率，削弱出口企業競爭力，也可能引起輸入性通膨和資產泡沫，擾亂大陸貨幣政策施行。

盛松成表示，物價尚未對貨幣政策構成制約，大陸目前通脹仍處低位，實體經濟並未出現過熱跡象。在通脹較低的情況下，應該透過「結構性調整」，對存有泡沫的資產進行干預和監管，使這部分市場回歸理性。

盛松成又指，貨幣政策也需要考慮到經濟恢復基礎尚不牢固的情況，目前投資增速不如預期，2021年GDP增速很大程度上將取決於消費的恢復。

在匯率方面，盛松成認為，資本加速流入境內的趨勢正在形成，目前應防止人民幣過快升值，推動資本帳戶雙向開放。盛松成表示，尤其是需要提升大陸對外直接投資的規模和品質，鼓勵中資企業「走出去」，投資先進技術和資源能源。

(工商 )