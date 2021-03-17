快訊／蘇花公路遊覽車撞山壁！ 駕駛稱「踩不到煞車」6死39人受傷

蘇花公路遊覽車撞山壁重大事故 公路總局最新說明｜2021.03.16

蘇花公路台9線115K蘇澳段，昨（16）日下午4時發生遊覽車失控撞山壁，造成6死39人輕重傷，其中最年輕的死者是年僅21歲的呂姓女大生，當時車體側邊破出大洞，呂女「連人帶椅」遭甩出車外慘死；據悉她與父母參加里內旅遊行活動，出發當天還與阿嬤報備，途中也有報平安；雙親當時坐在女子前方，僅受輕傷，母親聽聞女兒噩耗崩潰哭倒在座椅上。

呂姓女大生今年就讀大學三年級，請假2天陪父母參加里內舉辦的活動，遭甩車車外時，身上還綁有安全帶，整個座椅將人帶離，摔落地後即失去生命跡象，送醫後不治，同車的父母受輕傷就醫後，聽聞噩耗前往榮民總醫院蘇澳分院認屍，在檢方相驗時不斷流淚，母親甚至崩潰一度癱軟在座椅上，惹人鼻酸。

無法接受女兒離世的噩耗，母親一度崩潰癱軟在座位上。（翻攝畫面）

據《ETtoday》報導，呂女阿嬤、姑姑心碎事後受訪表示，平常與呂女感情很好，平時經常見面，一家人前往花蓮旅遊時，呂女還有到阿嬤家和阿公、阿嬤打招呼，當時相當高興說要出去玩了，途中也有傳照片與家人報平安；家人也說，呂女當時在現場被發現時「人還黏在椅子上」，難過地說她非常善良、孝順且活潑，陪伴父母出去玩，沒想到卻遭此劫。

死者呂女的雙親，車禍發生後被送到榮民總醫院蘇澳分院檢傷，父親的膝蓋、臉部都有受傷，卻聽聞女兒不治的消息，呂女遺體在晚間由救護車運送到醫院太平間時，2人萬分不捨上前看女兒最後一面，神情悲痛，痛失愛女的呂母在鏡頭前一度崩潰癱軟在座椅上。

(中時新聞網)