短褲妹騎車遭警察尾隨到家，讓她覺得很害怕，因為如果覺得她可疑為何不直接攔她檢查。（圖／翻攝自Dcard）

深夜女性獨自回家要小心！一名女網友表示，凌晨與朋友聚會完，穿著短褲與皮衣騎車回家，結果竟被警察沿路尾隨到家，雖然可以理解自己的打扮像是狂歡喝完酒的人，但她很不解如果覺得可疑為何不直接攔車盤查？讓她越想越害怕，引起網友討論，有人認為是誤會，但也有人質疑警方是過當，如果真的覺得不舒服就報案保護自己。

一名女網友昨在Dcard上發文表示，3月15日凌晨四點左右在朋友家結束聚會，因為沒有喝酒便在路邊租了機車騎回家。當她從大稻埕一路騎到市民大道，約莫到華山時，發現身後有輛機車尾隨她，等紅燈時還會跟她保持距離。

女網友仔細看才發現，竟是一名騎著電動機車的員警。她理解自己當時看起來很像剛狂歡喝完酒，穿著短褲與皮衣外套，還騎著出租車，真的很可疑。不過，她有駕照也確實沒有喝酒，而且車子時速很低，真的很難違規。

女網友指出，出乎意料的是，這位員警竟然就這樣一路跟著她騎回家，還趁她在還車的時候說，她在樓下的巷口闖紅燈了，但由於家中的巷口前陣子才發生車禍、出了人命，當時的景象觸目驚心，紅綠燈也是新設立的，因此不可能不去看、不遵守。

女網友透露，對方堅稱她有闖紅燈，後來她不講話想著「那就給你開」，結果這位員警見她沒反應，下秒竟改口說算了，還要求她吹氣、聞酒測，最後也沒查駕照就離開了。但這件事讓她越想越毛，實在不能理解為何要與她保持距離、一路尾隨回家。

女網友認為，如果員警覺得她很可疑，其實可以直接上前攔查她，但對方沒這麼做，反而還沿路跟著她騎回家，發現沒東西可抓，「硬抓個很勉強的巷口闖紅燈？有缺業績缺成這樣嗎？夜勤員警的時間都這樣消耗跟車嗎？」且對方因為怕跟丟她，從後照鏡可見這位員警闖了2、3個黃紅燈。

女網友說，回家一路上她都覺得很不舒服，就像被變態狂跟蹤一樣，也很怕對方是否會對她濫用公權力，而她也不知道整件事是自己想太多，還是根本就已經越界了，因此PO出來求助網友，是否也曾遇過類似的事情。

文章引起網友討論，「如果真的不舒服且心有餘悸，可考慮去報案，不是警察這樣的行為就叫正當，但也可能是誤會」、「覺得好恐怖」；一名就讀警察專科學校的網友則說，老實說是覺得有機會抓酒駕才這樣跟的，但這種手法真的很不ok。

(中時新聞網)