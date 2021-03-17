西班牙職業男網名將納達爾（Rafael Nadal）本周才把世界第2位子讓給俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev），今天再給球迷送上一個傷心的消息，他為專心備戰之後紅土賽季，以及澳洲網球公開賽期間困擾他的背傷好好修復，決定退出3月22日開打的邁阿密公開賽。

納達爾今天在個人官方推特帳號寫道：「很遺憾宣佈我不會到我很喜歡的城市參加邁阿密公開賽。我需要完整休息恢復，來面對歐洲的紅土賽季，送上這個特別的訊息給我在美國的球迷、及佛羅里達州廣大的西語民眾，謝謝你們一直以來的支持！」

34歲的納達爾生涯5度打進邁阿密公開賽決賽，最近一次是2017年，不過他還沒在這項賽事拿過冠軍，賽會官方也溫馨回應納達爾的退賽宣言：「邁阿密也愛你！祝你早日康復，希望儘早在球場見到你！」

納達爾自從今年澳網男單8強賽飲恨希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）之後就暫時休兵，也未明確表示在法國網球公開賽之前會打那一站賽事。

(中時 )