市議員賴佳微（左）、陳淑華（右）於議會專案報告質詢中，詢問有關原肉品市場用地未來要興建的複合式商業大樓的規劃進度。（陳世宗攝）

台中肉品市場目前的進度為何？民進黨台中市議員賴佳微、陳淑華於17日於議會專案報告質詢中，詢問有關原肉品市場用地未來要興建的複合式商業大樓的規劃進度，以及追問未來的時程。市府表示，肉品市場有異味、噪音、汙水等汙染，轉型為複合式商場，兼顧環保 與消費需求，也會協助員工就業。

賴佳微、陳淑華說，自從肉品市場說要現址拆建以後，從來都不見盧市長對這商業用地詳細的規劃內容為何，市府目前完全只著力在對於現有的場址進行拆遷，其他都全部畫大餅，說要蓋結合觀光批發的複合型商場，但卻只聞樓梯響。

賴佳微指出，不能一切都等拆完以後才來開始決定要如何詳細規劃，要儘速開始盤點最適合的商業資源，替北區經濟發展注入強心針，而不是到了選舉年才趕鴨子上架。

賴佳微表示，近期外界提出很多質疑，認為未來這塊商業用地蓋起來後可能會淪為蚊子館。為避免外界疑慮，市府應做好詳細的市場調查跟初步可行性評估，更重要的是要落實在地居民的溝通，這個複合型的商業大樓一定必須要有效結合在地特色，並且推動品牌化，才有辦法在商業競爭激烈的台中脫穎而出。

賴佳微認為，現在外界對於用地內的規劃都有不同的認知，應儘速做詳細規劃並多次召開說明會，大家共同集思廣益來打造一個更創新類似築地市場的一棟商業空間，才能真正達成活絡北區、促進在地就業機會的效果。

市府強調，配合農委會推動生鮮肉品供應現代化，以冷鏈運送改善 新鮮度、延長保存期限；未來原址涵蓋餐飲、生鮮超市、文創市集的 複合式商場，周邊公園綠美化及興建社會住宅，解決沉痾難題，轉型刻不容緩。

(中時 )