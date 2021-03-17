信大(1109)今年度少了疫情及水災的干擾，獲利表現可望優於去年，再加上，去年度曾經表示，後續現金股利的發放比重將提高，今日股價擔任水泥族群的領頭羊，盤中漲幅在2%以上。

2020年大陸受到疫情及水患的衝擊，信大在大陸的水泥營收衰退，拖累信大整體營運表現，法人預期，營收及獲利都將呈現衰退，EPS將落在2.6元附近，將低於2019年的2.82元。

目前大陸當局繼續在基建政策上發力，重點工程陸續啟動，預期2021上半年基建投資將有機會維持成長，同時貨幣政策的大力寬鬆，也讓房地產市場需求持續超出預期，預期2021年大陸水泥產業將重返到2019年的榮景，水泥產業展望樂觀。

信大2020年營收62％以上來自大陸，在大陸市場進入淡季下，受到的衝擊較大，預估2021年首季的營收應會比去年第4季減少1成以上。展望2021年全年度營運，疫情及水災的干擾減少，法人初估，營收及獲利年成長將在1成左右，EPS有機會逼近3元，優於2020年的表現。

(時報資訊)